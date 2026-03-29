« Double injustice » : L'avocat de Farba Ngom fustige les lenteurs de la Cour suprême

L’avocat Me Doudou Ndoye a dressé un tableau préoccupant de la situation de son client, Farba Ngom, s'inquiétant notamment de la dégradation de son état de santé physique et moral.



Après une récente visite en milieu carcéral, le conseil a affirmé que l'ancien député-maire d'Agnam a perdu sa combativité habituelle. « Quand je l’ai vu, il ne m’a pas semblé bien, ni moralement ni mentalement », a -t-il indiqué. Cette fragilité contraste, selon lui, avec la force dont le détenu a toujours fait preuve par le passé, même face à la maladie.



Au cœur de sa ligne de défense, Me Ndoye fustige une « double injustice » juridique, rappelant que le juge d’instruction et la chambre d’accusation avaient tous deux ordonné la mise en liberté de Farba Ngom. Il déplore que le pourvoi introduit par le ministère public devant la Cour suprême bloque systématiquement l’exécution de ces décisions.





L'avocat pointe une rupture d’égalité devant la loi, résumant la situation par cette formule. « On dit à l’un : tu n’as rien fait, rentre chez toi. Et à l’autre : tu l’as aidé à ne rien faire, donc tu restes en prison ».



Par ailleurs, Me Doudou Ndoye a critiqué l'ouverture d'une nouvelle procédure judiciaire liée à l'usage de téléphones portables en détention, y voyant une « dérive » procédurale. Selon lui, ces faits relèvent strictement du règlement intérieur de l'administration pénitentiaire et ne devraient pas faire l'objet de poursuites pénales.





En attendant les arrêts de la Cour suprême prévus dans les prochaines semaines, il a averti que « avant de mettre quelqu’un en prison, il faut s’assurer qu’il a réellement commis les faits. Sinon, c’est toute la société qui est en danger ».



Ces déclarations ont été faites par Me Doudou Ndoye ce dimanche 29 mars 2026, alors qu'il était l'invité de l'émission « Le Jury du Dimanche ».

