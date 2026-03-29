Algérie: l'ancien président Liamine Zeroual est décédé à l'âge de 84 ans

En Algérie, l'ancien président Liamine Zeroual est décédé, dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026, à l'âge de 84 ans, à l'hôpital militaire de Aïn Naâdja d’Alger, après un long combat contre la maladie. Un deuil national de trois (03) a été décrété dans le pays.
Militaire de carrière, il a dirigé l'Algérie de 1994 à 1999, durant la « décennie noire », et a instauré le pluralisme politique. Il fut le premier président algérien élu lors d'un scrutin pluraliste en 1995.
Militaire de carrière, il a dirigé l'Algérie de 1994 à 1999, durant la « décennie noire », et a instauré le pluralisme politique. Il fut le premier président algérien élu lors d'un scrutin pluraliste en 1995.
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