Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le dossier de Kader Dia se corse avec un nouveau chef d’accusation

Le chroniqueur de la Sen Tv, Kader Dia, le journaliste de Kéwoulo, Pape Gaye Fall, et celui de la 7tv, Kadior Cissé, ont été arrêtés dans l’affaire de Pape Cheikh Diallo et ses présumés complices, qui concerne un présumé scandale homosexuels.



D’après les informations de Seneweb, au-delà des chefs d’accusations notamment « association de malfaiteurs et actes contre nature retenus contre lui », Kader Dia est désormais poursuivi pour « transmission volontaire du VIH », de même que pour les journalistes Kadior Cissé et Pape Gaye Tall.



Les auditions des accusés sont effectuées sous la direction du procureur Saliou Dicko, à la tête du parquet de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar). En dehors d'un imprévu, Kader Dia, Kadior Cissé et Pape Gueye Fall, le Tchadien Hussen, Khalifa Ababacar Traoré, présumé partenaire de Pape Cheikh Diallo ainsi que d’autres prévenus arrêtés dans cette enquête tentaculaire, seront déférés, ce lundi 29 mars 2026, devant le juge d'instruction du premier cabinet.

