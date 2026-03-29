CAF : le Nigérian Samson Adamu nommé Secrétaire général par intérim

Dirigeant nigérian de football, Samson Adamu a été nommé, dimanche 29 mars, sans grande surprise, secrétaire général par intérim de la Confédération Africaine de Football (CAF). Depuis plusieurs mois, il était pressenti pour occuper cette fonction. Il remplace à ce poste le Suisso-congolais Véron Mosengo-Omba, dont la mission a pris fin après qu’il a atteint l’âge limite pour exercer la fonction.



Avant cette nomination, Samson Adamu occupait le poste stratégique de Directeur des Compétitions de la CAF depuis plusieurs années. À ce titre, il était responsable de la gestion et de la planification de tournois majeurs comme la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), la Ligue des Champions de la CAF et l'African Football League.



Diplômé du prestigieux FIFA Master (CIES), il est reconnu pour ses compétences en administration et en gestion d'événements sportifs internationaux.