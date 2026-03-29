Visite de Motsepe au Sénégal : Guy Maruis Sagna appelle à «une grande manifestation pacifique»

Le Président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a annoncé ce dimanche qu’il effectuera «dans les prochaines semaines» une visite à Dakar, afin d’apaiser les tensions entre son Institution, le Sénégal et le Maroc, après la finale controversée de la CAN 2025. Dans la foulée de cette annonce, le député Guy Marius Sagna (pouvoir) a appelé à une «grande» manifestation afin de mettre la pression sur Motsepe, qu’il accuse d’être «corrompu» et à la solde de Gianni Infantinno, puissant patron de la FIFA.



«Il faudra une grande manifestation pacifique lors du séjour au Sénégal de Patrice Motsepe, président de la CAF», a écrit Guy Marius Sagna, sur Facebook. Selon lui, cette manifestation vise à œuvrer «pour la libération des 18 otages (supporters condamnés lors des violences de la finale) du royaume marocain» et à protester «contre la corruption de la CAF».

