Algérie: l'influente femme d'affaires «Madame Maya» condamnée pour corruption

« Madame Maya », de son vrai nom Zoulikha Nachinache, a été une femme très influente en Algérie, pendant de longues années. Une influence due à une rumeur selon laquelle elle serait la fille d'Abdelaziz Bouteflika.



Au cours de son procès, l'accusée évoque plutôt une amitié « fusionnelle » de son père aujourd'hui décédé avec l'ex-chef de l'Etat et reconnait avoir obtenu des avantages pour ses projets d'investissements par son intermédiaire.



Les médias locaux lui attribuent une très grosse fortune. En juillet 2019, trois mois après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, chassé par la rue, une perquisition est menée au domicile de Madame Maya dans une résidence d'Etat de la banlieue huppée d'Alger. L'équivalent de 800 000 euros en dinars, ainsi que 270 000 euros, 30 000 dollars et 17 kilos de bijoux en or sont alors saisis.



Sa condamnation vient rallonger la longue liste des personnalités emprisonnées pour corruption, depuis le départ de l'ancien président il y a un an et demi. En plus de ses deux filles, trois personnalités sont condamnées dans le même procès : deux anciens ministres, et l'ancien et puissant patron de la police.