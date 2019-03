Algérie: l'opposition demande un report des élections

Au lendemain du dépôt du dossier de candidature d'Abdelaziz Bouteflika, les opposants à un éventuel cinquième mandat du président sortant restent mobilisés. Lundi 4 mars, des manifestations d’étudiants ont de nouveau eu lieu dans différentes villes du pays. Les partis d’opposition se sont également exprimés. Ils demandent que soit déclarée la vacance du pouvoir, ainsi qu’un report des élections.



Ali Benfils, l’ancien chef de gouvernement, Abderrazak Makri, le chef de file du plus grand parti islamiste du pays et d’autres personnalités d’opposition ont demandé ce lundi après-midi l’application de l’article 102 de la Constitution algérienne, qui prévoit de déclarer la vacance du pouvoir (lorsque l’état de santé du président ne lui permet plus d’exercer ses fonctions).



Ils demandent également un report des élections prévues le 18 avril. A leur yeux, un gouvernement de « compétences indépendantes » devrait organiser ce scrutin dans six mois. Il s’agirait alors d’ouvrir la voie à une transition comprenant notamment l’élection d’une assemblée chargée de rédiger une nouvelle Constitution.



Le RCD, un parti d’opposition démocratique, évoque dans un communiqué, du « mépris » et estime que les Algériens sont humiliés.



La mobilisation semble vouloir se poursuivre. Les avocats du barreau de la région de Constantine, la troisième plus grande ville du pays, ont annoncé qu’ils boycotteraient le travail juridique pour protester contre les violations des lois. A Alger, des étudiants ont déjà déserté une des universités. Des appels à faire la grève sont à l'étude dans plusieurs autres établissements.