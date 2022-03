Aliou Cissé confirme le forfait du défenseur Abdou Diallo

Le sélectionneur des Lions du football, Aliou Cissé, a confirmé lundi en conférence de presse, le forfait du défenseur sénégalais Abdou Diallo pour la manche retour des barrages du Mondial 2022 contre l’Egypte, ce mardi.



« Depuis le match de vendredi, nous avons misé plus sur la récupération. Nous en avons aussi profité pour faire le point au niveau médical, et Abdou Diallo est out, mais tout le reste de l’équipe sera là », a-t-il dit en conférence de presse de veille de match.



Le défenseur sénégalais était sorti suite à une blessure musculaire à la 13e mn de la manche aller de ces barrages, jouée vendredi au stade international du Caire. Il avait été remplacé par Papa Abou Cissé.



L’équipe nationale du Sénégal reçoit l’Egypte, mardi, à 17h, en match comptant pour la manche retour des barrages retour de la Coupe du monde.