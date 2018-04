Aliou Cissé laisse un mince espoir à Demba Ba

L'attaquant international sénégalais Demba Ba enchaîne les buts dans le championnat turc pour se donner les chances d'être parmi les 23 "Lions" qui vont aller à la Coupe du monde. Cependant le sélectionneur national ne lui donne qu'un mince espoir.



En effet, dans un entretien avec nos confrères de la Rts, Aliou Cissé assure que le porte de l'équipe nationale n'est fermée à aucun joueur, mais que le groupe avec lequel il travaille depuis trois années lui donne satisfaction. "Il y a un groupe déjà en place, qui existe depuis trois ans. Et dans l'ensemble, je suis satisfait des joueurs. Mais je le dis et je le répète, l'équipe n'est pas fermée à Demba ou un autre", a-t-il dit.



Par ailleurs Aliou Cissé dit avoir une idée de comment il compte aborder la prestigieuse compétition qui va dérouler en Russie entre juin et juillet prochains. "Deux mois, c'est peu, mais c'est à la fois beaucoup dans le foot", a-t-il souligné