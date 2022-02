Aliou Cissé n’a pas réalisé un exploit, il est nul… mais qu’il rentre avec la coupe (Opinion)

L’explosion de joie des supporters sénégalais à la fin du match pour célébrer la qualification en finale me conforte dans l’idée que notre peuple n’a pas été éduqué dans la culture de la gagne. Réaliser deux finales successives pour un effectif à nul autre pareil sur le continent ne constitue pas un exploit.



Pour rappel, l’Afrique du Sud fraîchement libérée des chaînes de l’Apartheid a réussi exactement la même performance lors de ses deux premières participations. Que dire du Cameroun en 2000 et 2002 ou encore de l’Egypte entre 2006 et 2010 ?



Faut il attendre 75 matchs souvent contre des teams de seconde zone pour voir enfin une équipe qui tient son rang ? S’il faut à un technicien disposant d’autant de moyens tout ce temps pour en arriver là mieux vaut fermer les écoles d’entraîneurs et laisser à des débrouillards le temps de se faire la main sur le tas.



Aujourd’hui on peut être content d’être là où nous sommes, mais pas du tout satisfait au regard du temps perdu mais surtout des trophées passés sous notre nez.



Le bon coach doit savoir tirer le meilleur de son groupe en peu de temps. Sous ce rapport, je persiste et signe : Aliou Cissé est nul. Qu’il rentre quand même avec la coupe. On en a grand besoin.



Par One S !