Aliou Cissé : « si Ismaila Sarr fait partie de la liste, c’est que nous espérons le récupérer pour cette compétition »

Blessé à un ligament du genou droit le 24 novembre dernier face à Manchester United, Ismaïla Sarr sera du rendez-vous au Cameroun. Ce vendredi, le sélectionneur des « Lions », Aliou Cissé, a décidé de l’inclure sur sa liste de joueurs devant prendre part à la CAN 2021 (9 janvier-6 février au Cameroun).



Aliou Cissé dit attendre le retour du service médical de Watford pour évaluer la blessure de l’international Sénégalais de 23 ans. « Pour le cas Ismaila Sarr, nous attendons le retour des médecins de Watford, mais j’ai eu une discussion avec le garçon depuis sa blessure jusqu’à présent, il me dit que ça va beaucoup mieux, ça s’améliore. Nous nous sommes simplement dit que nous allons nous donner beaucoup de moyens de pouvoir récupérer ce garçon même si ce n’est pas pour les trois premiers matchs », a expliqué le sélectionneur des « Lions ».



À partir des 8es de finale, à partir des quarts de finale, dit-il, «je suis sûr et certain que ça fera un mois, si on doit compter d’aujourd’hui, au 8e et en quart de finale, ça fait un mois. Je pense qu’à un mois, il y a vraiment possibilité que le garçon se rétablisse », a-t-il indiqué.



Poursuivant ses propos, Aliou Cissé se dit optimiste « la question qu’on se pose est ce qu’il sera avec nous à partir du 27, ça, je ne peux pas le garantir. Est-ce qu’il va continuer sa rééducation et peut-être deux semaines après venir nous rejoindre ? Mais une chose est sure s’il fait partie de la liste, c’est que nous espérons le récupérer pour cette compétition».