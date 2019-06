Aliou Sall : "Je n'ai jamais reçu directement ou indirectement un quelconque paiement de la part de Timis Corporation"ation"

Accusé d'avoir touché un pot de vin à hauteur d’1/4 million de dollar qu’il aurait reçu de la part de Timis Corporation, le Directeur de la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc) dément. Aliou Sall précise qu'il n’a : « jamais reçu directement ou indirectement un quelconque paiement de la part de Timis Corporation à travers Agritrans, une société qui, avance-t-il, existe depuis 2011 et dont l’existence est signalée comme toute autre entreprise créée au Sénégal sur le site de l’Apix. Il n’y a donc aucune volonté de cacher son existence. Les affirmations de BBC sont totalement fausses », scande-t-il



S'agissant de son salaire « injustement » révélé par le journal britannique, le maire de Guédiawaye d'expliquer : « Mon salaire a été injustement révélé par la BBC, car il s’agit d’un contrat privé donc confidentiel, il n’est en rien illégal, je dois aussi dire que j’avais des collègues dans la même entreprise qui percevaient plus que moi, d’autres autant, d’autres moins ».



Avant de souligner que : « Ce salaire est totalement conforme à la pratique dans le milieu professionnel du pétrole et du gaz ».