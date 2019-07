Aliou Sall à la Dic ce mercredi: "cette convocation montre que la justice fait son travail", selon Mansour Faye

La convocation du frère du président de la République, Aliou Sall, est la preuve que la justice fait son travail. C’est du moins l’avis du ministre du Développement Communautaire et de l’Équité sociale et territoriale, Mansour Faye, qui précise que le chef de l’Etat, Macky Sall, « n’est pas dans les dispositions de protéger qui que ce soit ».



« Le président de la République est là pour tous les Sénégalais. Il traite les Sénégalais sur le même pied d’égalité. Il a toujours prôné cela, il est très normal qu’il y ait des détracteurs. La seule chose qui préoccupe le Président, c’est le développement du pays, de travailler et faire travailler les Sénégalais, il l'a dit et il l'a répété », a-t-il déclaré lors d’une tournée à Tambacounda.



L’ex Directeur général de la Caisse des dépôts et de consignations (Cdc) sera entendu par la Division des investigations criminelles (Dic) ce mercredi 10 juillet 2019, dans l’affaire de corruption présumée révélée par la chaîne britannique, dans l’enquête intitulée « scandale à 10 milliards de dollars ».



La BBC a cité Aliou Sall comme celui qui aurait facilité à l’homme d’affaires australo-roumain, Frank Timis son entrée dans le business du pétrole au Sénégal, en contre-partie d'un versement de 250 millions de dollars.