Aliou Sall, maire de Guédiawaye sur la crise à GFC : «Nous allons tout faire pour réunir toute la famille »

La crise qui secoue l’équipe de football de Guédiawaye préoccupe le Maire de la ville, Aliou Sall qui a décidé de regrouper les deux camps pour trouver une issue heureuse.



« C’est un problème complexe qui me tient à cœur. J’ai entrepris des démarches pour réunifier les deux parties et permettre à l’équipe de retrouver une stabilité. J’avais dit aux deux parties (ndlr : Diamil Faye et Papa Thialis Faye) de ne pas aller au contentieux, car cela allait être compliqué pour résoudre l’affaire. Des autorités de Guédiawaye sont impliquées pour un dénouement heureux. Nous allons tout faire pour réunir toute la famille », a soutenu l’idylle de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall.



Source : Sport221