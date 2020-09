Alioune Sarr accorde un crédit d'un à 15 milliards FCFA aux acteurs de la chaîne de valeur touristique

Le ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr a remis aux acteurs de la chaîne de valeur touristique une aide d'un (1) à quinze (15) milliards de FCFA, lors d'une cérémonie de remise de financement du crédit hôtelier et touristique ce mardi.



Une réponse apportée à la crise de l’économie sénégalaise, conséquence de la pandémie de la COVID-19. "Avec un taux d’intérêt de 2 à 3,5%, un différé de deux (2) ans et une durée de remboursement de huit (8) ans, le Crédit hôtelier et touristique, accordé à des conditions très avantageuses et dans des délais très courts, a fini de prouver toute sa pertinence, surtout dans ce contexte de crise que traverse le tourisme sénégalais. Ce mécanisme a permis de mettre à la disposition du secteur un instrument de financement souple et efficace. Avec le financement du Crédit hôtelier et touristique, le gouvernement du Sénégal a réussi à sauvegarder l’outil de production de l’industrie touristique et par la même occasion, préserver des milliers d’emplois", soutient le ministre.



Cette somme, ajoute le ministre permettra aux entreprises touristiques et hôtelières "de payer leurs salariés et prendre en charge les dépenses fixes incompressibles comme les factures d’eau, d’électricité, de téléphone, de location et les frais d’entretien et de gardiennage."



Dans la poursuite de ce soutien et d’accompagnement des entreprises de la chaine de valeur touristique, 611 entreprises ont reçu lors de cette cérémonie un financement pour un montant global de 476.878.719 de FCFA, reparti comme suit : - 245 établissements membres du RENOPHUS (Regroupement National des Organisateurs privés de Hadj et de la Umrah au Sénégal) pour un montant de 122.500.000 FCFA, - 366 acteurs de la chaine de valeur touristique membres de COMPACT « YAATAL » (Collectif des PME, TPE et Acteurs de la chaine de valeur touristique) pour un montant de 354.378.719 repartis entre 9 agences de voyages, 27 établissements d’hébergement touristique, 30 restaurants et 300 acteurs de la chaine de valeur.