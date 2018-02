Alioune Tine demande à l'épouse d'Assane Diouf de "porter plainte contre le régisseur de la prison de Rebeuss"

@aliounetine16 Monsieur Tine je voulais vous interpeller sur le cas de Assane Diouf Je vois pas pourquoi l'administration pénitentiaire sénégalaise refuse le droit de visite à sa femme (Malia) et même certains membres de sa famille

Assane a t'il commis un crime? — 💯à Son Altesse🇸🇳 (@joobmomar) 3 février 2018

Si l'administration penitentiaire refuse le droit de visite à sa femme elle est dans l'illegalité . Il faut porter plainte contre le regisseur et saisir l'observatoire des lieux de détension.

C'est inacceptable de porter atteinte aux droits fondamentaux des detenus. https://t.co/ff2TR781Jm — Alioune Tine (@aliounetine16) 3 février 2018

Le Directeur d'Amnesty international pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre demande à l'épouse d'Assane Diouf de porter plainte contre le régisseur de la Prison de Rebeuss, si on lui refuse le droit de rendre visite à son mari. Interpellé par le Twitto @JoobMomar, sur les raisons qui ont poussé l'administration pénitentiaire à refuser à Malika le droit de voir son époux...Alioune Tine, qui n'est apparemment pas sûr de la véracité de l'info, a prudemment commencé sa réponse par un "Si". Il a également conseillé à l'épouse américaine de "l'insulteur public numéro 1", de saisir l'Observatoire des lieux de détention.Pour rappel, lors d'un point de presse qu'elle a tenu vendredi, Malika, l'épouse d'Assane Diouf a déclaré : "Mon mari a été isolé et même les membres de sa famille ne peuvent pas le voir"