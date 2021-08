Alioune Tine demande au Président Macky à accorder de l’attention aux personnels de la RTS contre leur DG Racine Talla

À la RTS, règne un bras de fer entre le personnel et le Directeur général Racine Talla. Les sections Synpics et CNTS de la boîte sont allées rencontrer le Directeur d’Afrikajom Center qui leur a apporté son soutien. « Nous réaffirmons notre soutien au Synpics et à la CNTS, section Rts. Ils ont tous besoin de notre solidarité active pr sortir la Rts des impasses », a indiqué Alioune Tine.



Qui demande au chef de l’Etat de prêter une oreille attentive au personnel de la RTS : « Le personnel de la Rts, membres du Synpics et de la CNTS ont saisi Afrikajom Center sur le calvaire qu’ils vivent quotidiennement par gestion par la peur et la répression des gens perçus comme dissidents. Nous invitons Macky Sall à accorder beaucoup d’attention au sujet ».



Selon monsieur Tine, « La Rts est en ébullition, la colère de journalistes du personnel membres du Synpics et de la CNTS. Le DG y fait régner un climat de peur, avec ses décisions unilatérales, les déplacements et licenciements abusifs de tout ce qui est dissidence. Le personnel est prêt a négocier ».