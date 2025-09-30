Alioune Tine exige la libération de Lamignou Darou, Boy Dakar et Pape Mahawa Diouf

L’expert indépendant en droits humains, Alioune Tine, a réagi ce mardi 30 septembre sur X (ancien Twitter) à la situation de plusieurs détenus au Sénégal. Il a notamment appelé à la libération immédiate et sans condition de « Lamignou Darou » et « Boy Dakar », membres du parti Pastef, ainsi que de Mahawa Diouf, cadre de l’APR.





« On ne doit pas aller en prison pour une insulte. On doit trouver une solution autre que la prison, une amende ou un travail d'intérêt public. Mahawa Diouf, cadre de l'APR, doit aussi être libéré sans condition. On ne doit plus aller en prison pour diffusion de fausses nouvelles », a écrit Alioune Tine.





L’ancien président de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO) met en garde contre « l’inflation carcérale et la surpénalisation », qui selon lui, finissent par ôter toute efficacité sociale, symbolique et politique à la sanction.





Il a également dénoncé le phénomène du « Paketasse », une pratique carcérale qu’il qualifie de « torture physique et psychologique », dépouillant le détenu de toute dignité humaine. « Le ‘Paketasse’ (…) est la marque et le signifiant le plus manifeste de l’inflation carcérale, de la surpénalisation et de la discrimination sociale. Sont jetés dans le ‘Paketasse’ tous les gens sans part, tous les invisibles et les inaudibles. C’est intolérable, tous mobilisés contre le ‘Paketasse’ au Sénégal », a-t-il insisté.





Alioune Tine estime que si le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko abolissent cette pratique, ils « auront fait une véritable révolution en matière de droits humains au Sénégal ».

