Allemagne :Aubameyang perd un record en Bundesliga

Et bien ce week-end, ce record est tombé. Puisque Robert Lewandoski a de nouveau marqué avec le Bayern Munich. Le Polonais qui avait déjà égalé le record du Gabonais, établit ainsi un nouveau. Il devient le premier jouer à marquer lors de 9 matchs consécutifs dans le championnat allemand.

Lewandowski est sur un nuage à l’heure actuelle. L’ancien du Borussia Dortmund a marqué lors de chacun des 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il en est à son 13è but de la saison après avoir inscrit un but contre UNion de Berlin (2-1).

Aubameyang depuis deux saisons à Arsenal est à la quête d’établir d’autres chiffres avec les Gunners.





AfricatopSport