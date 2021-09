Allemagne: très contesté, le salon de l'automobile s'offre un nouveau départ à Munich

Fini Francfort pour la grand-messe allemande des cylindrées. Le salon de l'automobile qui n'a pu se tenir l'an passé à cause de la crise sanitaire garde un souvenir cuisant de sa dernière édition en 2019 dans la capitale financière de l'Allemagne, Francfort, également haut lieu de l'extrême gauche.



Manifestations devant les portes du bâtiment, un stand occupé par les activistes anti-voitures pendant la visite d'Angela Merkel, un discours du maire de la ville opposé lui aussi à l'automobile... Hors de question pour les constructeurs de remettre les pieds à Francfort, donc.



Concurrence de Tesla et de la Chine

C'est désormais Munich, capitale de la sécurité et siège de BMW qui accueille cette année un salon entièrement repoli. L'accent est mis sur les voitures électriques et la mobilité de demain, avec pour la première fois un stand de vélos, une décision très contestée par certaines marques.



La branche multiplie les efforts pour retrouver la confiance du public, à l'heure où les constructeurs redoutent la concurrence de Tesla et bientôt de la Chine.