Allemagne: un véhicule percute le marché de Noël à Magdebourg, des morts et des dizaines de blessés

C’est vers 19 heures qu’une voiture a foncé à vive allure dans la foule, nombreuse un vendredi soir, dans le marché de Noël au cœur de Magdebourg. Les autorités régionales de Saxe-Anhalt, au nord de l' Allemagne , ont dit suspecter un « attentat ». « Nous pensons qu'il s'agit d'un attentat », a indiqué à l'AFP une porte-parole du ministère régional de l'Intérieur. Le journal Bild avait évoqué dans un premier temps un bilan provisoire plus élevé de onze morts.« Nous avons arrêté l'auteur » de l'attentat et « il s'agit d'un homme originaire d'Arabie saoudite qui exerce comme médecin ici », dans la région de Saxe-Anhalt, a indiqué le chef du gouvernement régional, Reiner Haseloff, précisant qu'il avait « agi seul ». Il s'agit d'un homme de 50 ans, un psychiatre qui vit depuis 2006 en Allemagne. Les autorités ne lui connaissaient pas d'antécédent islamiste, rapporte Pascal Thibaut, notre correspondant à Berlin.La voiture a foncé dans la foule « sur au moins 400 mètres à travers le marché de Noël », a indiqué un porte-parole de la police de Magdebourg.La police de cette ville d'environ 250 000 habitants, capitale du land de Saxe-Anhalt, fait état d'une « importante intervention » en cours sur le marché de Noël, selon un message sur X. La chaîne de télévision NTV a montré de nombreuses ambulances et camions de pompiers sur le site, des blessés transportés d'urgence vers les hôpitaux et des secouristes en train d'installer des dispositifs d'aide aux victimes. La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, avait récemment appelé la population à être vigilante sur les marchés de Noël, sans faire état de menaces spécifiques.Cette attaque a provoqué une grande émotion en Allemagne, avec de nombreuses réactions. Un hommage sera rendu ce samedi à 19 heures, à Magdebourg. Le chancelier Olaf Scholz a exprimé son choc à la suite du drame. « Les informations en provenance de Magdebourg laissent présager le pire. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Nous sommes à leurs côtés et aux côtés des habitants de Magdebourg. Je remercie les équipes de secours engagées dans ces heures d'angoisse », a-t-il écrit sur le réseau social X (ex-Twitter). Il se rendra demain sur place, avec la ministre de l'Intérieur.L'Arabie saoudite a « condamné » samedi cette attaque à la voiture-bélier. Emmanuel Macron s'est dit « profondément choqué » par cet attentat présumé à la voiture-bélier. « La France partage la douleur du peuple allemand et exprime toute sa solidarité », a déclaré le président français sur X.La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, s'est aussi dite « profondément choquée » par une attaque « brutale ».Les marchés de Noël sont une « cible idéologiquement appropriée pour les personnes motivées par l'islamisme », avait récemment mis en garde les services de renseignement. L'Allemagne a connu une attaque sanglante au camion-bélier contre un marché de Noël en décembre 2016, revendiqué par le groupe État islamique (EI), qui a fait 12 morts en plein centre de Berlin. Le chercheur Paul Maurice, de l'Ifri, rappelle que cet attentat s'inscrit dans « un contexte préélectoral » avant les élections fédérales de février 2023. Le parti d'extrême droite, l'AfD, bénéficie à cette heure d'un score important dans les sondages.