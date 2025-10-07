Allocations d’études de septembre : la Direction des Bourses annonce le paiement pour ce mercredi 8 octobre

La Direction des Bourses informe, à travers un communiqué, que les étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur vont recevoir le paiement de leurs allocations d'études du mois de septembre 2025, ce mercredi 8 octobre 2025.
