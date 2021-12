Altération de signes monétaires: 1645 coupons de billets noirs encore saisis à Dakar

Après la saisie record de billets noirs et de faux billets réalisée entre Colobane, Mermoz-Vdn et Cambérène, la police a encore effectué une grosse prise hier jeudi.

Selon « Libération », le poste de Wakhinane a saisi, dans la localité, 1295 coupons de billets noirs en format de 50 dollars et 350 en format de 50 euros. Plusieurs bouteilles de mercure destinées au « lavage » des billets noirs ont été aussi retrouvées lors d’une perquisition effectuée chez le mis en cause principal.



Ses complices, au nombre de deux, ont été cueillis le même jour, à l’unité 26 des Parcelles et à Ouest-Foire.