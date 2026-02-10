Le Gouvernement réagit après le décès de l’étudiant Abdoulaye BA

Face à cette situation qualifiée de « grave », l’État a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble du monde universitaire. Dans un climat de tension palpable sur le campus, le porte-parole du Gouvernement, Marie Rose Khady Fatou FAYE, a lancé un appel solennel à la retenue et à l’apaisement, invoquant le sens des responsabilités de tous les acteurs concernés.



Le Gouvernement s’est voulu ferme sur deux points essentiels : la manifestation de la vérité et la sécurité des étudiants. La porte-parole du gouvernement de déclarer que l’exécutif s’engage à faire toute la lumière sur les circonstances du drame afin d’établir les responsabilités conformément à la loi.







Marie Rose de marteler que des mesures « immédiates et appropriées » ont été annoncées pour garantir la protection des étudiants et sécuriser le campus social. Et d’ajouter: « le Gouvernement réaffirme sa détermination à assurer la sécurité du campus social et la protection de tous les étudiants».



Preuve de l'importance accordée à cette affaire, une rencontre avec la presse est organisée ce mardi 10 février 2026 à 16h30 à la Primature.



Ce point de presse verra la participation exceptionnelle de quatre ministères clés :



Justice (Garde des Sceaux) Forces armées Intérieur et Sécurité publique Enseignement supérieur, Recherche et Innovation



