Le Gouvernement réagit après le décès de l’étudiant Abdoulaye BA

L’onde de choc s’empare de la communauté universitaire. À la suite des événements tragiques survenus ce lundi 9 février 2026 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le Gouvernement du Sénégal a officiellement réagi par voie de communiqué pour annoncer le décès d’Abdoulaye BA, étudiant en deuxième année de Licence en Médecine.



Face à cette situation qualifiée de « grave », l’État a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble du monde universitaire. Dans un climat de tension palpable sur le campus, le porte-parole du Gouvernement, Marie Rose Khady Fatou FAYE, a lancé un appel solennel à la retenue et à l’apaisement, invoquant le sens des responsabilités de tous les acteurs concernés.

Le Gouvernement s’est voulu ferme sur deux points essentiels : la manifestation de la vérité et la sécurité des étudiants. La porte-parole du gouvernement de déclarer que l’exécutif s’engage à faire toute la lumière sur les circonstances du drame afin d’établir les responsabilités conformément à la loi.

 

Marie Rose de marteler que des mesures « immédiates et appropriées » ont été annoncées pour garantir la protection des étudiants et sécuriser le campus social. Et d’ajouter: « le Gouvernement réaffirme sa détermination à assurer la sécurité du campus social et la protection de tous les étudiants».

Preuve de l'importance accordée à cette affaire, une rencontre avec la presse est organisée ce mardi 10 février 2026 à 16h30 à la Primature.

Ce point de presse verra la participation exceptionnelle de quatre ministères clés :

  1. Justice (Garde des Sceaux)
  2. Forces armées
  3. Intérieur et Sécurité publique
  4. Enseignement supérieur, Recherche et Innovation

 

Jean Louis DJIBA

Mardi 10 Février 2026 - 05:32


