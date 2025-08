Altercation avec le préfet de Kaolack : Serigne Mboup s’explique et dénonce une "entrave inacceptable"

Dans un post sur Facebook, l'édile a d’abord souligné que : "Dans le cadre du programme municipal de reboisement, la Ville de Kaolack, à travers ses services techniques, et en coordination avec les Eaux et Forêts a lancé ce 3 août 2025 une initiative historique : La plantation de 20 000 mangroves sur le littoral,

La distribution de 50 000 arbres fruitiers, pour que chaque foyer de Kaolack plante un arbre, dans un esprit structuré, civique et durable".



Il a poursuivi en révélant qu’une association étrangère, déjà écartée par la mairie pour des pratiques douteuses, avait tenté de mener une opération parallèle au vaste programme municipal de reboisement. "Ils collectaient des fonds à l'étranger au nom de Kaolack sans cadre légal", a-t-il dénoncé, précisant avoir formellement interdit cette action.

Ce dimanche, le maire, présent sur les lieux pour arrêter l’activité, s’est heurté au préfet qui l’ordonne de "dégager". L’élu a immédiatement rétorqué : "Tu ne peux pas me dire de dégager, je suis une autorité".



L'incident soulève des questions sur le respect des institutions locales. Le maire a rappelé dans sa note que le Code général des collectivités territoriales lui donne pleine autorité sur le domaine public communal, y compris pour les opérations de reboisement.

