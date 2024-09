Altercations récurrentes entre éleveurs et agriculteurs à Diaminar : le maire pointé du doigt

A Louga, plus précisément dans la commune de Diaminar, éleveurs et agriculteurs ne parlent pas le même langage. Des altercations entre les deux communautés sont récurrentes. Et au centre de cette situation se trouve l'édile de la commune d'après, les agriculteurs qui faisaient face à la presse ce vendredi, informe la RFM.



Adama Souaré , un des leurs explique, " on a introduit pas mal de demandes de terre à la mairie mais elles sont toujours sans suite. Le pire c'est que nos minuscules portions de terre que nous ont laissées nos parents sont en train d'être arrachées une à une".



Cette situation, à en croire, monsieur Souaré fait que la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs reste conflictuelle. "Suite aux altercations que nous avons eues avec les éleveurs. On va pointer du doigt les autorités municipales. Je ne peux pas comprendre à chaque fois qu'il y a eu un problème entre paysans et éleveurs. Ces dernières favorisent les éleveurs au détriment des paysans. Et mieux, nous ne pouvons pas avoir des délibérations pour cultiver ces terres. Alors que ces éleveurs on leur donne des délibérations et ils n'exploitent pas les terrains" a fustigé encore Adama Souaré.



Diaminar, cette commune, dans la région de Louga, est une zone d'élevage et d'agriculture. D'où une forte convoitise du foncier source de conflits entre ces deux communautés.