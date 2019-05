Alves sur le futur de Neymar à Paris : "On parie la Tour Eiffel ?"

Le latéral brésilien offre sans cesse des perles lorsqu'il s'exprime. La dernière en date concerne le futur de son compatriote à Paris et pour lui, les choses sont claires.



"Parier un dîner sur le fait que Neymar reste ? C'est peu. Et si on pariait la Tour Eiffel ?". Alves a affirmé qu'il pensait que son ami resterait au PSG. "Il n'a pas encore fini son travail ici. Dans la vie, tu dois prendre les objectifs, les exécuter et ensuite faire ce dont tu as envie", a-t-il déclaré.



Le latéral n'en est pas resté là, il s'est également exprimé sur l'intérêt du Real Madrid pour 'Ney' : Si Madrid m'appelait moi, je refuserais. Et s'ils m'appelaient pour m'interroger sur Neymar, je leur dirai aussi non".



Un retour de Neymar au FC Barcelone ne lui semble par ailleurs que peu possible : "Je pense que c'est compliqué. Je pense que les gens au Barça ne reconnaitraient pas qu'ils en ont besoin, et cela l'éloigne du Barça. C'est le problème, avec de l'égo on ne va nulle part. On ne peut pas avoir d'égo dans cette vie, car tu t'éloignes de la chose que tu veux. Si l'égo parle pour toi... et le Barça a ce problème".



Comment va Neymar



"Qui a besoin de Ney ? Tout le monde a besoin de Ney. N'importe quelle équipe qui l'a en a besoin", a tonné l'international brésilien, pour qui un retour au Camp Nou est compliqué en raison de "la manière dont il est parti".



Concernant l'état de forme de Neymar, qui est resté sur la touche durant plusieurs mois, il s'est prononcé sur sa situation émotionnelle actuelle.



"Il est en transition, parce que les résultats ne sont pas là. Il est très maniaque et veut que les résultats soient là, c'est évident. Il doit profiter de son temps libre pour penser à ce qu'il peut faire pour que tout soit beaucoup plus grand et beaucoup mieux que ça ne l'est. Sinon, il ne pourra pas y parvenir. Il n'est pas heureux car les résultats ne sont pas là et sans ça, il ne peut pas être content. S'il l'est sans résultats, je lui mets une claque", a-t-il déclaré.