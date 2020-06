Aly Ngouille Ndiaye : « Nous allons continuer la surveillance au niveau des grands rassemblements… »

Après être sorti de sa quatorzaine, le ministre de l’Intérieur a jugé nécessaire de faire quelques éclaircissements par rapport à la levée de l’Etat d’urgence. « Après 3 mois de couvre feu, le président de la République hier dans son message a demandé la levée de l’Etat d’urgence a partir d’aujourd’hui à 23h. Donc, nous sommes entrain de prendre des dispositions. Nous étions entrain de prendre des mesures d’assouplissement, ce qu’on faisait progressivement et nous considérons peut être qu’aujourd’hui, nous sommes pratiquement en étape ultime », a dit Aly Ngouille Ndiaye sur la Rfm.



Il pense ainsi qu’au ministère de l’Intérieur, « nous avons l’essentiel des mesures restrictives qui nous reste à faire. Lesquelles seront pour l’essentiel des mesures prises par les autorités administratives, les préfets, les gouverneurs ».



S’agissant des rassemblements, il a souligné qu’ils avaient pratiquement levé les restrictions sur les rassemblements. « Mais comme j’ai dit dans cette affaire chacun d’entre nous doit savoir qu’il a un rôle à jouer. Nous, on ne peut pas mettre la police derrière chaque individu », précise-t-il.



Aly Ngouille Ndiaye persiste et signe : « Aujourd’hui chacun doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement prend ses responsabilités… Nous allons quand même continuer à surveiller notamment au niveau des grands rassemblements ».



