«Menaces de mort» sur TikTok : « Rox », « Jessica » et « Narou » déférées ce jeudi

Rokhaya Fall, dite « Rox » (40 ans), Khadidiatou Kébé, alias « Jessica » (45 ans), et Nafissatou Fall, surnommée « Narou » (35 ans), seront déférées ce jeudi 03 septembre 2026 au parquet de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar). Placées en garde à vue depuis mardi 1er septembre 2026 à la Division spéciale de cybersécurité (DSC), elles sont poursuivies pour plusieurs faits liés à leurs interventions sur les réseaux sociaux.



Selon Libération, Khadidiatou Kébé et Nafissatou Fall sont notamment visées pour discours contraires aux bonnes mœurs, diffamation et injures publiques. Rokhaya Fall fait, quant à elle, face à des accusations de discours contraires aux bonnes mœurs, injures publiques, diffusion de données à caractère personnel, menaces de mort et diffamation.



Le dossier de « Rox » est particulièrement complexe. Elle fait l’objet d’une plainte déposée par Khadidiatou Kébé, qui s’était rendue à la DSC le 31 août pour porter plainte contre Nafissatou Fall avant d’être entendue sur la plainte introduite par Rokhaya Fall. Cette dernière est également visée par des plaintes déposées par Ibrahima Sarr, Fatima Sall et Adji Mass.



Lors de leurs auditions, les trois femmes ont reconnu avoir tenu les propos obscènes qui leur sont reprochés au cours de leurs « lives » sur TikTok, affirmant toutefois avoir réagi aux attaques de leurs protagonistes. Elles se sont par ailleurs désistées de leurs propres plaintes, mais l’action publique se poursuit, notamment en raison de l’existence d’autres plaignants.