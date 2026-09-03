Échec des expulsions en Espagne : 82 migrants sénégalais libérés après 60 jours en rétention

Les 82 migrants sénégalais arrivés à El Hierro en juin dernier à bord d'une petite embarcation ont été libérés, leur expulsion n'ayant pu être effectuée dans le délai maximal de 60 jours imparti pour leur détention ».



Cette mesure marque l'échec de « la première procédure de ce type mise en œuvre en Espagne suite à la nouvelle politique européenne de migration et d'asile », illustrant les difficultés de coordination avec les pays d'origine.



Les médias espagnols rapportent que le groupe était détenu dans des centres de rétention depuis la fin du mois de juin. Le délai légal étant expiré sans que le rapatriement n'ait pu aboutir, « les 82 Sénégalais ont quitté les centres de détention une fois le délai expiré, sans que leur transfert vers le Sénégal n’ait eu lieu », d'après les informations de la presse.



Désormais, ces migrants « peuvent rester en Espagne en situation irrégulière, à moins que leur situation administrative ne change par l'une des procédures légales prévues ».



La presse souligne qu'une partie d'entre eux a « également commencé à demander une protection internationale », ouvrant ainsi une nouvelle voie administrative qui suspend toute tentative d'expulsion ultérieure pendant l'examen de leurs dossiers.