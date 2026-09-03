Ross-Béthio : un ouvrier de 19 ans arrêté pour un présumé viol suivi de grossesse sur une mineure de 15 ans

Un ouvrier âgé de 19 ans, identifié sous le nom d’Aly M., a été interpellé par la gendarmerie de Ross-Béthio (nord) et placé en garde à vue. Il a été mis en cause dans un présumé viol suivi de grossesse sur une mineure de 15 ans, N.C.B., élève en classe de 5ème, selon les informations de Libération.



D’après les éléments recueillis au cours de l’enquête, Aly M. et N.C.B. auraient entretenu une relation amoureuse qui a abouti à une grossesse, découverte depuis le mois de mars 2026. Dans un premier temps, les deux familles ont tenté de régler l’affaire à l’amiable, sans informer le père de la jeune fille, qui s’est installé en Italie.



De retour récemment au Sénégal pour des vacances, le père de N.C.B. a constaté des changements physiques chez sa fille. Il a alors été informé de la grossesse et des circonstances entourant celle-ci.

À la suite de ces révélations, le père de la mineure a saisi la gendarmerie de Ross-Béthio d’une plainte. Les enquêteurs ont procédé à l’interpellation d’Aly M.