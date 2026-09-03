Vaccination contre le HPV : le Sénégal enregistre 80 % de couverture pour la première dose

Le Sénégal a enregistré une couverture de 80 % pour la première dose du vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) au cours des six premiers mois de 2026. Pour la deuxième dose, le taux a atteint 72 %, selon Abdoulaye Mangane, chef du bureau formation et supervision de la division de l’immunisation du Programme élargi de vaccination (PEV), a relayé l’APS.



«Le plan de relance de la vaccination élaboré en 2022 a permis d’avoir un taux de 80 % concernant la première dose et 72 % concernant la deuxième dose lors de ce premier semestre de l’année en cours», a déclaré Abdoulaye Mangane lors d’un atelier de plaidoyer sur la vaccination contre le HPV organisé par l’Association des femmes médecins du Sénégal (AFEMS).



Ces résultats ont rapproché le pays de la cible fixée à 90 % de couverture vaccinale contre le HPV à l’horizon 2030, conformément aux orientations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Malgré cette évolution, plusieurs contraintes ont continué à peser sur la vaccination. Abdoulaye Mangane a notamment évoqué les réticences de certaines populations, les fausses informations et les rumeurs. Le refus de certains parents, particulièrement observé dans des écoles privées, a également constitué une difficulté.



Des résultats «à peu près satisfaisants»



La présidente de l’AFEMS, la professeure Fatou Samba Ndiaye, a jugé les résultats obtenus à mi-parcours «à peu près satisfaisants». Elle a toutefois appelé à poursuivre les efforts afin d’atteindre la cible de l’OMS.



«L’essentiel est de maintenir le cap et d’arriver à cette couverture que l’OMS recommande qui est de 90 % d’ici 2030», a-t-elle déclaré.



Elle a également misé sur l’éventuel passage à une seule dose pour accélérer la progression de la couverture vaccinale. «Le Sénégal travaille ainsi à la formalisation de cette option, avec l’ambition d’atteindre le seuil de 90 % dès l’année prochaine», a-t-elle rappelé.