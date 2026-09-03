Thiès : un homme de 74 ans interpellé pour escroquerie et charlatanisme

A Thiès, à 70 km à l’est de Dakar, le poste de police de Nguinthe a interpellé, le 1er septembre, Oumar Gaye, âgé de 74 ans, pour escroquerie et de charlatanisme. Selon un communiqué de la Police, le mis en cause aurait ciblé des commerçants du quartier en leur promettant notamment de devenir riches grâce à des prières et des pratiques mystiques.



Parmi les victimes présumées, K. Diagne, coiffeuse domiciliée à Thionakh, affirme avoir reçu Oumar Gaye dans son salon en juillet 2026. Après lui avoir demandé de l’eau et lui avoir servi à boire, l’homme lui aurait proposé des prières qui auraient, selon lui, transformé trois papiers en une pièce de 5 F CFA, un billet de 500 F CFA et un autre de 10 000 F CFA. Impressionnée, elle lui aurait remis 170 000 F CFA ainsi qu’une bague en or.



Une autre victime présumée, S. Ka, commerçant à Nguinthe, raconte avoir accueilli Oumar Gaye dans sa boutique le 22 août dernier. Après lui avoir demandé à manger, le septuagénaire lui aurait proposé des prières destinées à favoriser sa richesse. Il lui aurait alors remis 210 000 F CFA, placés dans un sachet contenant également une pièce de 5 F CFA et deux billets de 500 et 10 000 F CFA, avec pour consigne de n’ouvrir le sachet qu’après trois heures. Ne trouvant finalement rien, le commerçant aurait compris qu’il avait été victime d’une escroquerie.



Une photo du mis en cause ainsi qu’un message audio alertant la population de Thiès sur ses pratiques aurait circulé sur les réseaux sociaux. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur des faits qui lui sont reprochés.