Affaire Sonko «a bloqué» le Sénégal: Waly D. Bodiang apporte une réponse cinglante au capitaine Seydina Touré

Ancien officier de la gendarmerie et actuel Directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (ASP), le capitaine Seydina Oumar Touré a estimé ce jeudi que le Sénégal «a été bloqué par l’orgueil» d’Ousmane Sonko pendant deux ans (2024 -2026), 48h après la signature d’un accord technique et financier de 1244 milliards FCFA entre le gouvernement de Diomaye Faye et le Fonds monétaire international (FMI).



En réponse à cette accusation, l’ancien directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang, a appelé le capitaine Touré à «débloquer» le pays, soutenant que l’ancien officier «est devenu méconnaissable» comme politicien.



«Capitaine Touré, maintenant que le pays est débloqué, il faut dérouler le programme alternatif que vous avez et satisfaire la demande sociale. L’accord avec le FMI pose des questions légitimes autour desquelles les gens ont le droit de débattre. Vous avez laissé votre honneur et votre dignité dans la gendarmerie. Le civil que vous êtes devenu est méconnaissable», a déclaré Waly Diouf Bodiang, connu comme un inconditionnel de Sonko.



Par ailleurs, il a aussi attaqué le parcours de l’officier. «Au passage, comparez le Capitaine Sankara au capitaine Touré que vous avez été», a ironisé Waly Bodiang, accusant son adversaire d’avoir «laissé (son) honneur et (sa) dignité dans la gendarmerie».



Pour rappel, alors qu’il était en charge de l'enquête dans l'affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, Seydina Oumar Touré a été radié de la Gendarmerie nationale pour «faute lourde contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux des militaires». Il avait dénoncé de nombreuses irrégularités du dossier, renforçant la thèse d’un complot contre l’actuel président de l’Assemblée nationale.