Sacrifices pour devenir riche : comment un «Bad buzz» sur TikTok a conduit Yahya Sidibé en prison

Une vidéo devenue virale sur TikTok a conduit à l’interpellation de Yahya Sidibé, un jeune homme qui affirmait avoir tué quelqu’un à Kaffrine. Le mis en cause qui intervenait dans le live d’un charlatan basé à Bissau, demandait conseil à ce dernier afin de faire des sacrifices pour « devenir riche ».



D’après Libération, après deux autosaisines, il a été localisé à Kédougou, puis interpellé par la Section de recherches locale. Yahya Sidibé, âgé de 20 ans, célibataire et sans enfant, se disait peintre et résidait au village de Lafya.



Lors de son audition préliminaire, Yahya Sidibé a juré qu’il « blaguait » pour « chauffer » le live. Il a finalement été transféré à la Section de recherches (SR) de Kaolack pour la poursuite de l’enquête.