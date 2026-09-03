Football sénégalais: Pape Thiaw attend toujours ses émoluments, Patrick Vieira rentre en France

La gestion du poste de sélectionneur national est devenue un casse-tête pour la Fédération sénégalaise de football (FSF). Officiellement écarté dans les discours, Pape Thiaw reste paradoxalement dans «un flou juridique complet», selon le journal Les Echos, dans l’édition de ce jeudi. À ce jour, il n'a toujours reçu aucune notification formelle concernant son limogeage.
Pendant ce temps, son successeur annoncé peine à s'installer. L'officialisation tant attendue de Patrick Vieira bute sur un obstacle de taille : le technicien français n'a encore rien signé.
Si la Fédération sénégalaise de football a totalement validé son choix sur l'ancien international français, le dossier demeure suspendu au feu vert définitif de l'État sénégalais, qui tarde à valider l'accord financier et logistique.
Toujours selon le journal, dépité par cette attente interminable et ces hésitations administratives, le technicien déjà annoncé avec insistance est d'ailleurs retourné en France, le temps que la FSF règle toutes les contraintes administratives et logistiques.
Pendant ce temps, son successeur annoncé peine à s'installer. L'officialisation tant attendue de Patrick Vieira bute sur un obstacle de taille : le technicien français n'a encore rien signé.
Si la Fédération sénégalaise de football a totalement validé son choix sur l'ancien international français, le dossier demeure suspendu au feu vert définitif de l'État sénégalais, qui tarde à valider l'accord financier et logistique.
Toujours selon le journal, dépité par cette attente interminable et ces hésitations administratives, le technicien déjà annoncé avec insistance est d'ailleurs retourné en France, le temps que la FSF règle toutes les contraintes administratives et logistiques.
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