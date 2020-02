Aly Ngouille Ndiaye annonce la construction de 6 commissariats de police dans la banlieue dakaroise

Que les bandits et autres malfrats qui opèrent dans la capitale sénégalaise se le tiennent pour dit. Le ministre de l’Interieur a annoncé sur la radio nationale la construction de six (6) nouveaux commissariats de police dans la banlieue dakaroise.



« On a déjà démarré les travaux du commissariat de Diamaguene-Sicap Mbao, de Yeumbeul Nord. A Yeumbeul Sud, il y a déjà quelque chose qui a été fait par le maire. Nous envisageons un programme au niveau de la Zac de Mbao. Rufisque, en a également 2. Aux Parcelles Assainies, des travaux ont été lancés. Il y en a également d’autres. Nous avons lancé la réalisation de 6 commissariats dans la banlieue de Dakar », a déclaré Aly Ngouille Ndiaye sur les ondes de Radio Sénégal.



Le ministre de l’Intérieur était désigné parrain d’une cérémonie récompensant 4 jeunes agrégés en médecine.



Toutefois, l’insécurité s’est également accrue à l’intérieur du pays où des braquages à main armée empêchent les propriétaires de commerces et autres chefs de famille.