Aly Ngouille Ndiaye devant les députés mardi pour défendre le projet de loi sur le report des Locales

Les députés se réuniront en séance plénière mardi prochain pour examiner le projet de loi relatif au report des élections locales prévues initialement le 1er décembre 2019, annonce un communiqué de l'Assemblée nationale.



Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique défendra le dit projet de loi consacré également à la prorogation du mandat des élus territoriaux, rapporte la même source.



Initialement prévues le 1er décembre 2019, les élections départementales et municipales sont reportées pour être tenues au plus tard le 28 mars 2021, informe un communiqué transmis à PressAfrik et signé du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, le 5 novembre dernier.