Aly Ngouille Ndiaye "exhorte" les administrateurs civils : à s'engager personnellement

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a invité gouverneurs, préfets, entre autres à se surpasser afin que la prochaine élection présidentielle se déroule sans couacs. Le ministre de l’Intérieur qui a convié l’administration territoriale, lundi 17 décembre à Dakar, à une rencontre consacrée aux préparatifs de ce rendez-vous est d’avis que gouverneurs, préfets, entre autres sont la clé pour que ce pari soit relevé.



«Je vous exhorte à être vigilants de tout point de vue et vous demande de vous engager personnellement et résolument pour un succès éclatant de cette élection qui retient toutes les attentions», a-t-il déclaré.



Concernant le matériel électoral, M. Ndiaye assure que 30 départements sur 45 en sont déjà dotés et pour les 14 restants, l’acheminement est en bonne voie et que tout sera bouclé d’ici à une semaine.



Par ailleurs, souligne-t-il «les citoyens se trouvant dans les zones touchées par la modification de la carte électorale ne sont pas souvent au courant du recadrage de la carte d'électeur de leur localité.»



M. Ndiaye a également invité les administrateurs civils à la sécurisation et la bonne gestion du matériel électoral. Pour ce faire, indique-t-il, «les fonds nécessaires à la prise en charge de toutes les opérations menant au scrutin vont être mis en place dès janvier».