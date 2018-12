Aly Ngouille Ndiaye sur la mention "ne s'est pas inscrit sur les listes" sur la carte d'identité de Karim : "le contraire m'aurait étonné"

Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a présidé ce jeudi l'acheminement du matériel électoral sur les 45 départements du Sénégal, pour les besoins de l'élection présidentielle de février 2019. Interrogé sur l'information parue ce jeudi dans les médias et selon laquelle, est mentionné sur la carte d'identité biométrique de Karim Wade, "ne s'est pas inscrit sur les listes", le premier flic du pays a confirmé et expliqué.

"Vous savez tous que Karim Wade ne s’est pas inscrit sur les listes électorales. Donc, s’il a une carte d’identité, il ne peut pas y avoir autre chose. Il est bien mentionné ‘’Ne s’est pas inscrit sur les listes’’. En tout cas, j’ai appris dans la presse qu’il a reçu sa carte d’identité", a-t-il déclaré.



A noter que l’article L.57 du nouveau Code électoral dispose que "tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi".