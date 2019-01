Aly Ngouille Ndiaye va remettre le fichier électoral aux candidats ce jeudi 24 janvier

Le directeur de la Formation et de la Communication de la Direction générale des élections (Dge), Bernard Casimir Demba Cissé, qui était présent à la conférence épiscopale organisée par les évêques du Sénégal, pour une élection apaisée, a révélé que le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye allait mettre le fichier électoral à la disposition de tous les candidats de l'opposition.



Revenant sur les raisons pour lesquelles ledit fichier n'était pas encore accessible, monsieur Cissé a affirmé que ce les autorités n'étaient pas en mesure de donner le fichier dès lors que la phase de validation et de proclamation définitive des candidats à l’élection de 2019 n’était pas achevée. Poursuivant toujours, le directeur de la formation et de la communication de la Dge de dire que le ministre de l’Intérieur a maintenant l’obligation de remettre le fichier électoral au plus tard le jeudi 24 janvier à tous les candidats, aussi bien en support papier que par support électronique.



Bernard casimir Cissé a apporté des éclairages sur d'autres points comme l’équilibre de l’information, les conditions de traitement et de diffusion de l’information ont aussi été débattus.