Amadou Ba à Tivaouane: « ceux qui ne croient pas à nos confréries, c'est leur problème»

Après l’ouverture officielle de sa campagne électorale lundi 11mars à Mbacké, le candidat à la présidentielle de la coalition Benno Bokk Yakaar, a démarré son deuxième jour de campagne ce mardi à Tivaouane où il avait passé la nuit. Après une visite de courtoisie chez le khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, le convoi s’est dirigé à Ndiassane, où Amadou Ba a été reçu par le guide religieux de ladite localité.



Après la prière de 14 heures, le convoi est retourné sur Tivaouane pour assister au meeting organisé par le maire Diop Sy et alliés pour la victoire de leur candidat le 24 mars. Mais à peine arrivé, sur les lieux, le candidat à la présidentielle a laissé entendre qu’il ne pourra pas passer assez de temps avec les militants parce qu'il doit se rendre quelque part en urgence, mais sans son convoi.



Malgré le labs de temps, le Poulin de Macky Sall n’a pas manqué de s’apercevoir de l’absence des jeunes dans l’assemblée constituée en majorité de femmes. « Je n’ai pas vu de jeunes dans la foule, où sont les jeunes, s’il y en a, je veux un responsable des jeunes à côté de moi juste ici », a réclamé Amadou Ba. À l’en croire, s’il a réclamé la présence des jeunes dans des moments pareils, c’est par ce que les jeunes occupent une place de choix dans son programme.



« Tivaouane est une ville sainte, et dans nos programmes il y a une partie importante dédiée aux foyers religieux. Et Tivaouane le mérite. Car la stabilité de Tivaouane, c’est la stabilité du Sénégal. Si on leur voue le respect qu’il mérite, plus de pouvoir, la stabilité du pays ne sera jamais menacée », a déclaré Amadou Ba.



« Ceux qui ne croient pas en nos confréries, c’est leur problème, qu’ils nous laissent avec nos croyances. Et qu’ils mesurent les propos qu’ils profèrent envers nos guides religieux qui sont sans aucun doute les fondements du Sénégal. Par ce qu’il y a de ces personnes qui ont perdu la raison rien qu'en sachant qu'il y a du pétrole au Sénégal, donc si j’entends un programme faisant allusion d’un projet de création d’une monnaie à part, de changer les institutions, je pense qu’il est temps de sonner l’alerte. Aimer son pays, c’est légal, vouloir devenir président, c’est légal, mais vouloir mettre le pays dans le chaos, c’est illégal », a lancé le candidat de Benno.



Il promet des infrastructures à Tivaouane, 1 million d'emploi dans 5 ans, des financements plus conséquents pour les femmes, des emplois pour les jeunes, une retraite généralisée pour les plus de 65 ans chaque trois mois pour les non-fonctionnaires en ce 2024, une baisse des tarifs de l’électricité.