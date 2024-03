Amadou Ba à son successeur : « Je suis convaincu qu'avec votre expérience, vous continuerez à servir notre pays avec dévouement »

Amadou Ba a passé le temoin à Me Sidiki Kaba au poste de Premier ministre. La cérémonie de passation de service s’est déroulée ce samedi à la primature en compagnie des deux hommes. Dans son discours, Amadou Ba a remercié le président de la République pour la confiance « témoignée » à son égard. Il a également adressé ses encouragements au nouveau Premier ministre



« Je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers Son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, pour la confiance qu'il m'a témoignée en me confiant le poste de Premier Ministre. Sa vision, son leadership et son soutien constant ont été des moteurs essentiels de notre action gouvernementale. Je suis reconnaissant pour les nombreuses occasions où il a renouvelé sa confiance en moi, ce qui m'a permis de continuer à servir notre nation avec détermination et engagement », a déclaré Amadou Ba.



« Je tiens à exprimer ma gratitude à chacun des membres du Gouvernement, pour leur engagement envers notre pays. C'est grâce à leur dévouement et à leur passion que nous avons pu accomplir tant de choses ensemble au cours de tous ces mois », a-t-il ajouté.



Amadou Ba encourage son successeur dans sa nouvelle mission. « Je vous adresse mes plus sincères encouragements. Je suis convaincu qu'avec votre expérience, votre sagesse et votre abnégation envers notre nation, vous continuerez à diriger notre gouvernement avec succès et à servir notre pays avec dévouement. Je vous souhaite tout le succès possible dans vos nouvelles responsabilités ».



Le candidat de Benno Bokk Yaakar se projette sur ses échéances futures. « Dans les jours, les semaines et les mois à venir, nous serons confrontés à des choix difficiles et à des décisions importantes », a-t-il fait savoir.



Mais, dit-il, « je suis convaincu que si nous restons unis et solidaires, si nous faisons preuve de courage, nous surmonterons tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin et nous tracerons une voie vers un avenir meilleur pour tous ».



« Bien que je quitte mes fonctions de Premier Ministre, mon engagement envers notre nation reste intact. Je continuerai à travailler sans relâche pour promouvoir le bien-être de notre peuple et contribuer à la prospérité de notre pays, où que la vie me mène », a laissé entendre l’ancien PM.