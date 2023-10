Amadou Ba et Fatima B Kane libres

Le membre du Directoire du parti Pastef, Amadou Ba, arrêté depuis vendredi et déféré lundi au Parquet pour avoir partagé le document du Directeur de l’Administration Pénitentiaire destiné au ministre de la Justice et faisant la situation alarmante de Ousmane Sonko, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire ce mardi.



De même que Fatima B Kane, arrêtée lundi et déférée pour les mêmes motifs.