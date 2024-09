Amadou Ba lance sa "Nouvelle responsabilité" ce lundi : va-t-on vers une nouvelle alliance?

Le chef de l'opposition, Amadou Ba, va procéder au lancement de sa "Nouvelle responsabilité" ce lundi dans un hôtel de la place. Après une tournée chez les religieux, Amadou Ba va faire une véritable démonstration de force ce jour pour marquer les esprits et surtout son territoire.



Cette cérémonie sera une façon pour le chef de l'opposition de montrer sa force politique. Ce sera un moment de montrer au grand public qui sont ses alliés.



Dans sa "Nouvelle responsabilité", l’ancien Premier ministre sera accompagné par d’anciennes grandes figures de l’Alliance pour la République dont Cheikh Oumar Anne, ex-ministre de l’Education nationale et actuel maire de la ville de Ndioum, Aliou Sall, petit-frère de l’ex-Président Macky Sall, Abdoulatif Coulibaly, maire de Sokone, Zahra Iyane Thiam, Lat Diop, ex-ministre des Sports, Awa Niang, Oumar Sow, ex-ministre Conseiller, Pape Samba Diop, entre autres responsables.



Cet évènement intervient quelques jours après que Macky Sall, ancien président de la République et président de l'Alliance pour la République (Apr), ait décidé de dissoudre la coalition Benno Bokk Yakaar ( Bby, ancienne mouvance présidentielle) pour relever de nouveaux défis.



Cette opportunité sera-t-elle saisie par le candidat malheureux à l'élection présidentielle du 24 mars dernier ? Va-t-on vers une nouvelle alliance entre Amadou Ba et les anciens alliés de Macky Sall?



En tout état de cause, de nouvelles alliances se dessinent en vue des élections législatives prochaines.