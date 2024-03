Amadou Ba met en garde les habitants de Nioro du Rip contre les discours des autres candidats

Alors qu'il poursuit sa campagne Amadou sort de sa ligne de mire et s'aventure dans le terrain des clashs. Une attitude autrefois attribué à Sonko. De Sédhiou à Kaolack en passant par Carrefour Diaroumé et Nioro du Rip,

C’est sous le chaud soleil qu’Amadou Ba à démarré sa campagne ce lundi 18 mars 2024.



Quelques minutes d’arrêt au croisement Diaroumé puis Nioro du Rip. S'adressant aux populations de Diaroumé, il a d'abord magnifié la forte mobilisation, en ces temps de Carême et de Ramadan, signe d’un engagement sans faille mais aussi d’une détermination sans commune mesure de la part des populations.



Amadou Ba s'est ’engagé à renforcer les politiques publiques initiées dans le cadre du PSE dans cette zone.



À Nioro du RIP, dernier département sur la trans-gambienne en allant vers le sud, le candidat de la coalition Bby a focalisé son discours autour de la souveraineté alimentaire à basé sur l’agriculture, la pêche, l’élevage et la réhabilitation des vastes surfaces cultivables.



"Nous ne tâtonnons pas, nous savons où nous voulons aller et comment y aller. Tous nos projets sont solidement montés, quantifiés avec des indicateurs de performance à la clé. Tout le contraire de ceux qui sillonnent le territoire pour raconter des histoires à dormir debout", a-t-il lancé.



Poursuivant son discours il invite les populations à se méfier des discours de ses adversaires selon lui, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils avancent.



"Beaucoup de politiques se jouent de vous puisque que n’ayant aucune maîtrise de ce qu’ils avancent. Ne vous fier pas à leurs histoires. Vous avez fait le choix du travail, de la paix et de la stabilité", a déclaré Amadou Ba.



Le candidat de Macky Sall a aussi affirmé que "Nioro doit être un pôle de développement car c’est le cœur et le centre du pays avec d’innombrables potentialités". C’est d’ailleurs pourquoi selon lui, "il va falloir mettre en place des mécanismes, dans le cadre de l’intégration avec la Gambie, pour mettre en valeurs les atouts de cette partie du pays comme le tourisme et l’agriculture".





A ces militants : "Vous avez fait le choix de la paix, du travail et de la stabilité", à rassuré le candidat de Bby.