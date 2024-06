Amadou Ba sort de son mutisme et annonce les couleurs

Le candidat malheureux á la présidentielle dernière, a analysé la situation du pays. Dans une longue Tribune, Amadou Ba estime que le Sénégal est un "modèle de démocratie" et une République "authentique.



L'ancien Premier ministre déclare la péremption de la violence dans le règlement des différends politiques. "A la lumière des événements douloureux de mars 2021 et de juin 2023, mais instruits également par les leçons de la dernière élection présidentielle, notre nouvelle responsabilité est de déclarer la péremption de la violence dans le règlement des différends politiques. Aussi, pourra-t-on s'accorder pour considérer que, désormais, la concertation et le dialogue doivent être considérés comme les premiers principes et les règles d'une gestion prévisionnelle des conflits", avance-t-il.



Il appelle à un espace politique apaisé, loin des démons de la division et de la violence. "Notre nouvelle responsabilité, à laquelle j’appelle toutes les bonnes volontés, est de conjuguer le futur au présent en multipliant les espaces de concertation, de discussions, de débats d’idées, de projets et d’action, où se tissent une nouvelle trajectoire, une nouvelle dynamique, une nouvelle manière de faire la politique", soutient'il.



Tout en invitant les Sénégalais d'ici et de la Diapora à avoir le même combat.



M.Ba dit, cependant, être prêt á créer son propre mouvement ou parti. "Ensemble, nous construirons dans les toutes prochaines semaines, un nouveau cadre résolument porteur d'une nouvelle orientation et d’une nouvelle dynamique politiques".