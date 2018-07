Amadou Séne Niang sur la CNAAT « le chef de l’Etat n’a pas répondu à nos attentes »

« Parmi les 599 collectivités locales, il n'y a que 199 concernées. Macky Sall en tant qu’ancien maire n’a pas répondu aux préoccupations des collectivités locales.». Avant de rappeler que « les collectivités locales n’ont que trois types de ressources : les transferts étatiques, les ressources propres et le produit de coopération. Donc, vous comprenez que ma déception réside dans le fait que le président de la République n’a pas fait une annonce qui devrait permettre au transfert étatique d’avoir un volume beaucoup plus consistant », se désole Amadou Sène Niang.



Le consultant en gouvernance locale de poursuivre : « les fonds de dotation ont deux problèmes. D’abord le taux très petit par rapport au taux qui s’applique à la sous-région et ailleurs dans le monde. On est à 3.5% de la TVA, ce qui me semble extrêmement insuffisant au regard des populations. J’attendais vraiment que l’Etat du Sénégal nous dise qu’il va augmenter ce taux de 10% jusqu’à 15%, parce que lui, c’est un ancien maire. Et l’autre préoccupation est la mise en place tardive de ses fonds de dotation au mois de juillet. Sans oublié les annonces faites, liés à la fiscalité locale, que nous constatons à ce jour que les rôles ne sont pas encore publiés. Un document qui indique ce qu’une entreprise devrait payer soit à l’Etat ou à la collectivité locale.»