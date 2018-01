Amdy Moustapha Faye attaque Me Augustin Senghor et Cie : " Le football sénégalais est mort"

Amdy Moustapha Faye n’a pas mâché ses mots. Malgré la qualification des « Lions » à la Coupe du monde 2018, il trouve la gestion du football sénégalais par l'actuelle fédération scandaleuse.

« Non, je ne pense pas qu’avec cette qualification ils ont fait du bon boulot. Tout le monde a vu la corruption qu’il y a eu lors de l’élection de la présidence de la fédération. Disons-nous la vérité, le football sénégalais est mort. Je ne parle pas sur le terrain mais plutôt sur la gestion. Il n’y a qu’au Sénégal qu’on ne voit pas les joueurs locaux dans la sélection. Pourtant, il y a de bons joueurs dans le championnat », a-t-il pesté dans un entretien accordé au journal Stades



L’ancien milieu des « Lions » s'est également exprimé sur le système de jeu 4-4-2 proposé par le sélectionneur Aliou Cissé. Selon lui, c’est ce système qui explique les mauvaises prestations de Sadio Mané en équipe nationale. « Si l’entraîneur fait un système dans lequel les joueurs ne s’épanouissent pas, il faut le changer. Le 4-3-3 est deux fois mieux que le 4-4-2 qu’on jouait avant. Ce système (4-4-2) empêche notre meilleur joueur Sadio Mané de s’épanouir. Ce qui faisait qu’on le sortait toutes les 20 dernières minutes. Et beaucoup ne comprenaient pas le pourquoi de ces contre-performances en sélection. A Liverpool, il a la possibilité de recevoir la balle et d’avoir quatre(4) ou cinq(5) soutiens. Alors qu’en sélection, on lui donne la balle et on lui dit débrouilles-toi. Il a le talent, mais il ne peut pas tout faire dans ce genre de système ».



"La différence entre notre génération et celle-ci se trouve dans la hargne et le patriotisme"

Amdy Moustapha Faye a relevé la différence entre la génération actuelle amenée par Sadio Mané et celle de 2002 où il y avait El Haj Diouf, Fadiga et les autres. « Peut être quand on prend individuellement les joueurs, la génération actuelle est plus talentueuse. Mais nous, on avait la hargne et le patriotisme. En 2002, certains joueurs poussaient même les autres à aller de l’avant, à se surpasser, rien que pour faire le plaisir de la Nation. Dans cette équipe-là, c’est ce qu’on ne voit pas. Il n’y a pas de leader dans cette équipe », conclut-il