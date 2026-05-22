Éliminatoires de la Coupe du monde U17 : le onze de départ des Lioncelles face au Cameroun dévoilé

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine des moins de 17 ans, Christian Basse, a rendu publique la composition officielle de son équipe de départ pour affronter le Cameroun ce vendredi au Stade Léopold Sédar Senghor. Ce match aller s'inscrit dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde U17 féminine 2026.







La composition de l'équipe est établie avec Awa Baldé au poste de gardienne de but. La ligne défensive est articulée autour de Ndeye Haby Barro, Aminata Cissé, Aïssatou Diallo et Mbène Diop. Au milieu de terrain, le technicien a choisi d'aligner Monique Sadio, Mariama Faty et Mbalo Ndiaye. L'animation offensive est quant à elle confiée au trio composé de Diarra Diène, Maïmouna Coly et Mame Diarra Diallo.







Cette rencontre à domicile constitue la première manche d'une double confrontation décisive pour la qualification au mondial. Le match retour entre les deux sélections est programmé pour le 30 mai prochain à Yaoundé, au Cameroun.

